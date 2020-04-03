Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі одного з телеканалів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося до кінця року отримати від МВФ додатково до 5 млрд дол у бюджет. Це ми зафіксували, і це, можна сказати, основні положення", - сказав він в ефірі каналу "Україна 24".

Міністр зазначив, що для отримання кредиту розширеного фінансування EFF від МВФ необхідно узгодити технічно меморандум і ухвалити у Верховній Раді останній пакет законів - про банки та зміни до держбюджету-2020.

"Якщо цей пакет законів буде проголосовано, є сподівання, що ми отримаємо найближчим часом транш у бюджет", - зазначив Марченко.

Нагадуємо:

2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет міністрів отримав позитивний відгук від Міжнародного валютного фонду, та невдовзі очікує на перший транш.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

31 березня Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

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Економічна правда