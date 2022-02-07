Глава Мінфіну: Ми бачимо прогрес у наших відносинах з МВФ

Сергій Марченко фото: еп

В уряді сподіваються, що наступна місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом.

Про це у Facebook написав міністр фінансів Сергій Марченко.

"Сподіваємося, що наступна Місія МВФ в Україні розпочне роботу вже найближчим часом. Чинна програма передбачає отримання $2,2 млрд, і для їх отримання ми продовжуємо втілювати структурні реформи. Ми бачимо прогрес у наших відносинах з МВФ", - зазначив міністр.

За його словами, Україна веде перемовини з Казначейством США щодо можливості отримання Україною кредитних гарантій.

"І важливими є не тільки гроші, а й сигнал про їх надання, що зможе суттєво заспокоїти ринки", - додав він.

Міністр наголосив, що наразі в України обмежений доступ до ринків зовнішніх запозичень.

"Однак перевиконання планових показників дохідної частини держбюджету дозволяє нам почувати себе досить впевнено. Лише у січні цього року перевиконання за доходами склало більше 9 млрд грн", - резюмував Марченко.

Читайте детальніше в інтерв'ю: "У нас є відповідь на ті проблеми, які нам створили". Міністр фінансів про ескалацію на кордоні, енергетичну кризу та зарплати лікарям

Більше про співпрацю з МВФ читайте у статті Ярослава Вінокурова: Спізнілий транш. Що влада пообіцяла МВФ за 2,2 мільярда доларів

Нагадуємо:

Україна веде переговори про нову програму з МВФ, але будь-які перемовини про нову програму передбачають виконання чинної, казав раніше Марченко.

Голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що Україна може пройти 2022 рік без нової програми МВФ попри заплановані 550 млрд грн виплат за держборгом.

У 2021 році повідомлялось, що Національний банк та Міжнародний валютний фонд наступного року почнуть перемовини щодо нової програми співпраці.

Міжнародний валютний фонд завершив перший перегляд програми stand-by та погодив виділення Україні другого траншу у 700 млн доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд 18 жовтня досягли згоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми Stand-By.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що уряд очікує наступних переглядів програми в березні та червні наступного року.

Економічна правда