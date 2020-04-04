ООН планує виділити Україні 165 мільйонів доларів для боротьби з пандемією коронавірусу

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця року ООН планує виділити Україні 165 мільйонів доларів у рамках плану гуманітарного реагування ООН на пандемію Covid-19.

Про це Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі

За його словами, згідно з цим планом, до кінця року ООН планує мобілізувати 165 млн доларів. З них 84 млн доларів будуть спрямовані на першочергові потреби системи охорони здоров’я України, а ще 81 млн доларів піде на подолання соціально-економічних наслідків пандемії.

Шмигаль зазначив, що ВООЗ, своєю чергою, спільно з Міністерством охорони здоров’я України працює над розробкою Стратегічного плану реагування на пандемію COVID-19 в Україні.

Про це прем’єр у п’ятницю говорив на зустрічі з координаторкою системи ООН в Україні Оснат Лубрані, радницею з питань партнерства Офісу Координатора системи ООН в Україні Олесею Огризко та представником ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом.

Нагадуємо:

В ООН заявили, що для реалізації Плану гуманітарного реагування з подолання пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні необхідно 165 мільйонів доларів.

Україна в переговорах із Міжнародним валютним фондом узгодила рамку доходів і дефіциту оновлюваного держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду в держбюджет для фінансування дефіциту 5 мільярдів доларів.

2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна найближчими тижнями підпише меморандум з Міжнародним валютним фондом.

Кабінет міністрів отримав позитивний відгук від Міжнародного валютного фонду, та невдовзі очікує на перший транш.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

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