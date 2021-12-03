Світові ціни на продукти побили рекорд за 10 років через пшеницю – ООН

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Ціни на продовольство у світі продовжують зростати у листопаді та перевищують рівні 2011 року через зерно та молочну продукцію.

Про це повідомляє Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Так, загальний Індекс цін на продовольство становив 134,4 пункту в листопаді 2021 року, що на 1,2% перевищує рівень жовтня. Ціни зростають вже четвертий місяць поспіль і у річному вимірі додали 27,3%.

Ціни на молочні продукти показали збільшення на 3,4% у листопаді, адже зберігається посилений світовий попит на масло та сухе молоко у спробах виробників збільшити запаси в очікуванні дефіциту.

Індекс цін на зерно зріс на 3,1% проти жовтня, що на 23,2% більше листопада 2020 року. Зросли експортні ціни на кукурудзу, натомість ціни на рис залишалися стабільними. Основна причина зростання – ціни на пшеницю, які досягли найвищого рівня з травня 2011 року.

Підвищення зумовлене високим попитом на тлі обмежених поставок, передусім – пшениці вищої якості.

Ціни на рослинну олію у листопаді знизилися на 0,3% і відступили від історичного рекорду минулого місяця. Подешевшала соєва та ріпакова олія, ціни на пальмову олію залишалися стабільними.

Індекс цін на цукор зріс на 1,4% у порівнянні з жовтнем, що на 40% перевищує рівень торік. Підвищення зумовлено вищими цінами на етанол. При цьому пропозиція з боку Індії та позитивний прогноз щодо експорту з Таїланду ослабили тиск на ціни.

Ціни на м’ясну продукцію зменшуються вже четвертий місяць поспіль – на 0,9% проти жовтня. Зокрема, причиною є слабкий попит на свинину з боку Китаю, а ціни на овець різко впали через збільшення експортних поставок з Австралії.

ФАО також публікує звіт щодо попиту та пропозиції зернових, що прогнозує світове виробництво на рівні рекордних 2,8 млрд тонн цьогоріч (+0,7% до минулого року). Водночас споживання випереджає виробництво і становитиме 2,8 млрд тонн, або +1,7% до минулого року.

Нагадуємо:

Світові ціни на продовольство у жовтні сягнули найвищого з липня 2011 року рівня через подорожчання олії до історичного рекорду.

Економічна правда