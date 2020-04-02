Прем’єр: Уряд отримав позитивний сигнал від МВФ та очікує на перший транш

Кабінет міністрів отримав позитивний відгук від Міжнародного валютного фонду, та невдовзі очікує на перший транш.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-зустрічі з Американською торговельною палатою в Україні

"Уряд отримав від МВФ позитивний сигнал і сподівається, що вже найближчим часом Україна отримає перший транш. Також очікується фінансова допомога від Світового банку", - цитує Шмигаля прес-служба Кабміну.

Нагадуємо:

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишалося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону про екс-власників збанкрутілих банки.

30 березня Верховна Рада у першому читанні підтримала "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

31 березня Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Нещодавно, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів, а спільно від Світового банку, МВФ та ЄБРР Україна може отримати "щонайменше" 10 млрд дол

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Економічна правда