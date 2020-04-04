ООН планирует выделить Украине 165 миллионов долларов для борьбы с пандемией коронавируса

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что до конца года ООН планирует выделить Украине 165 миллионов долларов в рамках плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию Covid-19.

Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале

По его словам, согласно этому плану, к концу года ООН планирует мобилизовать 165 млн долларов. Из них 84 млн долларов будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения Украины, а еще 81 млн долларов пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии.

Шмыгаль отметил, что ВОЗ, в свою очередь, совместно с Министерством здравоохранения Украины разрабатывает Стратегический план реагирования на пандемию COVID-19 в Украине.

Об этом премьер в пятницу говорил на встрече с координатором системы ООН в Украине Оснат Лубрани, советником по вопросам партнерства Офиса Координатора системы ООН в Украине Олесей Огрызко и представителем ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом.

Напоминаем:

В ООН заявили, что для реализации Плана гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине необходимо 165 млн долларов.

Украина в переговорах с Международным валютным фондом согласовала рамку доходов и дефицита обновляемого госбюджета на 2020 год и надеется получить от Фонда в госбюджет для финансирования дефицита 5 миллиардов долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели Украина подпишет меморандум о расширенной программе финансирование Международного валютного фонда.

Кабинет министров получил положительный отзыв от Международного валютного фонда, и вскоре ожидает первый транш.

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