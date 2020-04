Стало відомо, чим керувався суд у скасуванні націоналізації Приватбанку

Рішення Окружного адміністративного суду про незаконність націоналізації Приватбанку не оприлюднене, проте ЗМІ повідомили, через які причини суд визнав націоналізацію незаконною.

За повідомленням видання, суд важає рішення НБУ про націоналізацію банку незаконним, тому що звіт про позапланову перевірку банку на момент націоналізації неналежно оформлений.

"Суд впевнений, що діагностику капіталу банку повинен здійснювати не НБУ, а зовнішній аудитор, по суті, відбираючи у контролюючого банківський сектор органу його прямий обов'язок", - пише видання.

Колегія суддів визначила, чи правильно була проведена оцінка кредитного ризику в банку та прийшла до висновку, що резерви під кредити банк формувати не повинен, оскільки це були нові позики.

Повідомляється, що націоналізація була "конфіскацією акцій у приватної особи", а лист колишніх власників уряду з проханням про націоналізацію було написано "під політичним тиском".

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

18 грудня 2016 НБУ оголосив "Приватбанк" неплатоспроможним. Виводити його з ринку необхідно було відповідно до статті 41.1 Закону "Про систему гарантування вкладів фізичних.

Одразу після того, як "ПриватБанк" був визнаний неплатоспроможним, НБУ звернувся до Кабінету Міністрів України з пропозицією передати цей системно важливий банк у власність держави.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

