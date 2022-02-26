Приватбанк запровадив канікули за всіма кредитними картками

У ПриватБанку повідомили про запровадження кредитних канікул для фізичних осіб за всіма кредитними картками.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Кредитні канікули почнуть діяти з 1 березня 2022 року. Всіх клієнтів-власників кредитних карток буде переведено на цей режим автоматично.

"Пільгові умови договору під 0,00001% та без обов'язкового мінімального платежу; діють до 1 червня 2022 року за кредитними картками: Картка Універсальна, Картка Універсальна Gold та преміальними картками", — повідомили у банку.

Там зазначають, що кредитні канікули діятимуть також для карток, які мали прострочення зобов'язань терміном до 90 днів включно. Клієнти банку можуть вносити кошти на свої картки протягом канікул за власним бажанням.

Детальні умови роботи режиму кредитних канікул банк планує розіслати клієнтам через "Приват24", а також розмістити на офіційному сайті.

26 лютого ПриватБанк дозволив клієнтам користуватися кредитними коштами на картках у межах кредитного ліміту, а до цього банк скасував комісію зі зняття кредитних коштів.

Економічна правда