Приватбанк запустив кредитні канікули для бізнесу: деталі

У ПриватБанку запровадили кредитні канікули для бізнесу. Прострочка за обслуговування та погашення боргу не нараховуватиметься до 1 червня.

Про це повідомляють у пресслужбі банку.

"Задля підтримки українського бізнесу та підприємців в умовах воєнного стану, ПриватБанк оголосив з 1 березня до 1 червня 2022 року кредитні канікули всім бізнес-клієнтам, за договорами, за якими не було прострочення або строк прострочення становить не більше 90 діб", — йдеться у повідомлення ПриватБанку.

Єдине виключення, на яке не будуть поширюватися кредитні канікули — кредити під заставу депозитів.

"За кредитами "КУБ без застави", "Інвестиційний кредит", "КУБ заставний", "Бізнес іпотека", "Кредит на ОС", "Лізинг", "Відновлювана кредитна лінія", "Агросезон" банк переносить всі платежі ("тіло", відсотки та комісії) на 01.06.2022, прострочення не формуватиметься", — уточнили у банку.

Також банк дозволив користуватися кредитним лімітом у межах суми боргу, встановленого на 24 лютого. Детальні умови того, як працюватимуть кредитні канікули для бізнесу банк пропонує уточнити на своєму офіційному сайті.

Економічна правда