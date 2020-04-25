Суд признал национализацию Приватбанка незаконной — СМИ
Решение Окружного административного суда о незаконности национализации Приватбанка не обнародовано, однако СМИ сообщают, что суд признал национализацию незаконной.
Об этом сообщает ZN.UA.
По сообщению издания, суд считает, что решение НБУ о национализации банка незаконно, потому что отчет о внеплановой проверке банка на момент национализации не был надлежаще оформлен.
"Суд уверен, что диагностику капитала банка должен осуществлять не НБУ, а внешний аудитор, по сути, отбирая у контролирующего банковский сектор органа его прямую обязанность", - пишет издание.
Коллегия судей определила, правильно ли была проведена оценка кредитного риска в банке, и пришла к выводу, что резервы под кредиты банк формировать не должен, поскольку это были новые займы.
Сообщается, что национализация была "конфискацией акций у частного лица", а письмо бывших собственников правительству с просьбой о национализации было написано "под политическим давлением".
Напоминаем:
Финансовый комитет Верховной Рады может завершить рассмотрение поправок в "антиколомойский" законопроект в первой половине понедельника, 27 апреля, а в зале ВР проект могут рассмотреть в перспективе одного-двух недель.
30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
18 декабря 2016 НБУ объявил "Приватбанк" неплатежеспособным.
Сразу после того, как "ПриватБанк" был признан неплатежеспособным, НБУ обратился в Кабинет Министров Украины с предложением передать этот системно важный банк в собственность государства.
Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,4 млрд гривень.
В декабря 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.
Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.
В сентябре 2018 Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении "Приватбанка" в категории неплатежеспособных, отклонив иск клиента банка.
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