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ПриватБанк оновив банкомати: додали підтримку ЗСУ та сюрприз російськомовним

Вівторок, 1 березня 2022, 14:41

Державний ПриватБанк повідомив, що оновив програмне забезпечення своїх банкоматів. Тепер там з'явилася функція підтримки Збройних сил України.

Про це повідомляють у прес-службі банку.

"У банкоматах та терміналах самообслуговування ПриватБанку з’явилася можливість підтримати українських захисників. Банкомати: Меню "Допомога ЗСУ". Термінали: "Благодійність" - "Підтримка Збройних сил України"", — повдіомили у банку.

Крім цього, якщо який-небудь користувач банкомату обере мовою обслуговування російську, то на екрані з’явиться синьо-жовтий екран та напис "Слава Україні!".

Раніше ПриватБанк запровадив кредитні канікули для власників всіх кредитних карток банку. Дія канікул починається 1 березня та триватиме до 1 червня 2022 року.

Наголосимо, що українська влада закликає бізнес не відмовляти українцям у безготівкових розрахунках, а самих громадян віддавати перевагу саме розрахункам карткою чи смартфоном.

"Шановні українці! Розраховуйтесь, де можливо, банківськими картками, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні", — закликав українців заступник голови офісу президента Ростислав Шурма.

Економічна правда

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