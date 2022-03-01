ПриватБанк оновив банкомати: додали підтримку ЗСУ та сюрприз російськомовним
Державний ПриватБанк повідомив, що оновив програмне забезпечення своїх банкоматів. Тепер там з'явилася функція підтримки Збройних сил України.
Про це повідомляють у прес-службі банку.
"У банкоматах та терміналах самообслуговування ПриватБанку з’явилася можливість підтримати українських захисників. Банкомати: Меню "Допомога ЗСУ". Термінали: "Благодійність" - "Підтримка Збройних сил України"", — повдіомили у банку.
Крім цього, якщо який-небудь користувач банкомату обере мовою обслуговування російську, то на екрані з’явиться синьо-жовтий екран та напис "Слава Україні!".
Раніше ПриватБанк запровадив кредитні канікули для власників всіх кредитних карток банку. Дія канікул починається 1 березня та триватиме до 1 червня 2022 року.
Наголосимо, що українська влада закликає бізнес не відмовляти українцям у безготівкових розрахунках, а самих громадян віддавати перевагу саме розрахункам карткою чи смартфоном.
"Шановні українці! Розраховуйтесь, де можливо, банківськими картками, не готівкою! Сьогодні готівку складно перевозити по країні", — закликав українців заступник голови офісу президента Ростислав Шурма.
Економічна правда
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