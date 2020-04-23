Нацбанк знизив облікову ставку до 8% річних

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 10% до 8% річних із 24 квітня 2020 року.

Про це заявив голова НБУ Яків Смолій 23 квітня під час брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики.

Зазначимо, що зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками.

Вона впливає на вартість кредитів, що надаються Нацбанком комерційним банкам. Чим вона вища, тим дорожче обходяться банкам позики рефінансування, тим дорожче вони пропонують власні кредити, тим менше позичальників оформляють позики.

Коли інфляція та ризики макроекономічної нестабільності в країні посилюються, центральний банк повинен вжити заходи для стабілізації. Тоді НБУ підвищує облікову ставку та проводить жорстку монетарну політику. Це означає, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

При зменшенні інфляції та поліпшенні макроекономічної ситуації облікова ставка зазвичай знижується і це спричиняє поступове здешевлення депозитів та кредитів.

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Нагадаємо:

25 квітня 2019-го року НБУ вперше за 2 роки знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункти до 17,5% річних.

З того часу правління Національного банку послідовно знижувало облікову ставку у 2019-му році до спочатку 17% у липні, 16,5% у вересні, 15,5% у жовтні, 13,5% у грудні , 11% у січні (2020 року)

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 11% до 10% річних із 13 березня 2020 року.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що рівень облікової ставки може знизитися до 8% вже у 2020 році, до цього таке зниження планувалось не раніше 2021 року.

17 грудня перший заступник голови Нацбанку розкритикувала державні банки через те, що вони надто повільно знижують свої відсоткові ставки за кредитами.

Пізніше ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов також розкритикував Національний банк за занадто консервативний рівень облікової ставки та високий курс гривні.

Економічна правда