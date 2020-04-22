Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

22 квітня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 14:25 встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 14:25 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,01 - 27,04 гривні;

Євро – 29,38 - 29,41 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,06 – 27,42 гривні. Євро купують по 29,12 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,29 - 27,39 гривні, євро - 29,41 - 29,53 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар - 27,26 - 27,38 гривні, євро - 29,37 - 29,52 гривні.

Нагадуємо:

22 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Економічна правда