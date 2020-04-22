Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники

22 апреля котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 14:25 установились на уровне 27,01 - 27,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 14:25 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,01 - 27,04 гривни;

Евро - 29,38 - 29,41 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,06 - 27,42 гривни. Евро покупают по 29,12 гривни, продают по 29,67 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,29 - 27,39 гривни, евро - 29,41 - 29,53 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,26 - 27,38 гривни, евро - 29,37 - 29,52 гривни.

Напомним:

22 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 22 апреля на уровне 27,08 гривни.

21 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

21 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,06 - 27,09 гривни за доллар.

Экономическая правда