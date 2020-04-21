Офіційний курс: гривня майже не змінилась

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 22 квітня на рівні 27,08 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,35 гривні (на 21 квітня - 29,42 гривні).

Зазначимо, що за тиждень з 13 до 21 квітня офіційний курс гривні до долара також зміцнився на 13 копійок.

Нагадуємо:

21 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 квітня на рівні 27,07 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні (на 17 квітня - 29,63 гривні).

Економічна правда