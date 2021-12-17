Курс валют на 17 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,21 – 27,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:20 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 27,21 – 27,23 гривні;

Євро – 30,82 – 30,84 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,07 – 27,28 гривні. Євро купують за 30,53 гривні, продають за 30,90 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,11 – 27,19 гривні, євро – 30,56 – 30,75 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,19 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,17 – 27,19 гривні.

Економічна правда