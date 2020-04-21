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Курс валют на 21 квітня: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

Вівторок, 21 квітня 2020, 11:04
 

21 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,09 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,11 - 27,14 гривні;

Євро – 29,37 - 29,40 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,01 – 27,40 гривні. Євро купують по 29,03 гривні, продають по 29,67 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,27 - 27,38 гривні, євро - 29,33 - 29,51 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 21 квітня на рівні 27,07 гривні.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,42 гривні (на 17 квітня - 29,63 гривні).

Економічна правда

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