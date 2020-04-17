У службі зайнятості розповіли, які професії наразі найбільш затребувані на ринку праці

Станом на 1 квітня 2020 року кількість вакансій, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, становил 54 тисячі одиниць - на третину менше, ніж станом на відповідну дату 2019 року.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на дані служби зайнятості.

Зазначається, що наразі спостерігається попит на працівників у сфері сільського і лісового господарства - це пов’язано з початком весняних сільськогосподарських робіт.

"Незважаючи на карантин роботодавці пропонують роботу трактористам, агрономам, робітникам з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва тощо", - йдеться у повідомленні.

Також є попит на працівників у сфері торгівлі та надання послуг, які наразі не є забороненими (продавець продовольчих товарів, касир, кухар, прибиральник, робітник з благоустрою).

А також - у сфері логістики (кур’єр, водій, вантажник, підсобний робітник, укладальник-пакувальник, завідувач складу) та охорони здоров'я і надання соціальної допомоги (сестра медична, соціальний робітник).

"Є також вакансії для професіоналів та фахівців з досвідом роботи – бухгалтерів, фахівців, обліковців, лікарів, а також для кваліфікованих робітників – електрогазозварників, дорожніх робітників, слюсарів-ремонтників, електромонтерів", - додали у відомстві.

Економічна правда