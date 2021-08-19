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Глава Мінекономіки пропонує шукати керівників держкомпаній через Службу зайнятості

Четвер, 19 серпня 2021, 16:30
 
Олексій Любченко
фото: ДПС

Перший віце-прем'єр - міністр економіки Олексій Любченко запропонував Держслужбі зайнятості розширити і осучаснити перелік своїх послуг, наприклад, брати участь у конкурсах з пошуку членів наглядових рад і правлінь держпідприємств.

Про це він сказав під час наради, присвяченій роботі Державної служби зайнятості (ДСЗ), передає прес-служба Мінекономіки.

"Державні мільйони витрачаються на послуги приватних компаній з пошуку менеджменту та наглядових рад. Вважаю, що ці функції може виконувати ДСЗ. Але слід активізувати свою діяльність та перетворитися на сучасного рекрутера", - вважає міністр.

Також, за його словами, Державній службі зайнятості необхідно удосконалити свою роботу і шукати точки перетину інтересів шукачів роботи та роботодавців.

"Під час спілкування з професійними асоціаціями та федераціями почув побажання до Державної служби зайнятості поглибити співпрацю та взаємодію. Саме тому будемо перезавантажувати роботу служби, щоб зробити її діяльність ефективною для громадян та бізнесу", - додав Любченко.

Зазначається, що серед першочергових завдань для роботи служби - активізація взаємодії з роботодавцями для визначення та задоволення їх потреб.

"Також слід налагодити взаємодію з державними органами влади, щоб отримувати актуальну інформацію про бізнес, який активно розвивається, для забезпечення його працівниками та розв’язання питань зайнятості", - заявили у міністерстві.

Також заявили про важливість цифровізації роботи ДСЗ.

"Україна на порозі переходу в безпаперовий режим роботи державних органів. Саме тому служба повинна йти у бік цифровізації процесів та збільшення переліку онлайн послуг. Вкрай необхідно налагодити процеси обміну інформацією з органами державної влади", - резюмував Любченко.

Економічна правда

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Мінекономіки робота зайнятість

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