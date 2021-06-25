"Велике будівництво" створило близько 200 тисяч робочих місць – Зеленський

Програма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в етері програми "VIP з Наталією Мосейчук" на "1+1".

"Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 [тисяч]", – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що для країн однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інфраструктурний план президента США Джо Байдена на понад 2 трильйони доларів.

Минулоріч ексголова "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначав, що від держпрограми "Велике будівництво" очікується створення 150 тисяч робочих місць.

Економічна правда