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"Велике будівництво" створило близько 200 тисяч робочих місць – Зеленський

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:35
 

Програма "Великого будівництва" створила близько 200 тисяч робочих місць, що частково компенсувало втрати робочих місць внаслідок пандемії.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в етері програми "VIP з Наталією Мосейчук" на "1+1".

"Велике будівництво" дало близько 200 тисяч робочих місць. Хоча після першої – впродовж другої хвилі COVID-19 українці втратили майже 350-400 тисяч робочих місць. А "Велике будівництво" повернуло 200 [тисяч]", – зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що для країн однією з головних реформ є покращення інфраструктури. Зокрема, він нагадав про інфраструктурний план президента США Джо Байдена на понад 2 трильйони доларів.

Минулоріч ексголова "Укравтодору" Олександр Кубраков зазначав, що від держпрограми "Велике будівництво" очікується створення 150 тисяч робочих місць.

Економічна правда

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