В службе занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы на рынке труда

По состоянию на 1 апреля 2020 количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составила 54 тысячи единиц - на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату 2019 года.

Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на данные службы занятости.

Отмечается, что в настоящее время наблюдается спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства - это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ.

"Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и т.д.", - говорится в сообщении.

Также есть спрос на работников в сфере торговли и услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству).

А также - в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом) и здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник).

"Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда