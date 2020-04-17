В службе занятости рассказали, какие профессии сейчас наиболее востребованы на рынке труда
По состоянию на 1 апреля 2020 количество вакансий, зарегистрированных в Госслужбе занятости, составила 54 тысячи единиц - на треть меньше, чем по состоянию на соответствующую дату 2019 года.
Об этом сообщает Минэкономики со ссылкой на данные службы занятости.
Отмечается, что в настоящее время наблюдается спрос на работников в сфере сельского и лесного хозяйства - это связано с началом весенних сельскохозяйственных работ.
"Несмотря на карантин, работодатели предлагают работу трактористам, агрономам, рабочим по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства и т.д.", - говорится в сообщении.
Также есть спрос на работников в сфере торговли и услуг, которые пока не являются запрещенными (продавец продовольственных товаров, кассир, повар, уборщик, рабочий по благоустройству).
А также - в сфере логистики (курьер, водитель, грузчик, подсобный рабочий, укладчик-упаковщик, заведующий складом) и здравоохранения и предоставления социальной помощи (сестра медицинская, социальный работник).
"Есть также вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы - бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих - электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров", - добавили в ведомстве.
Экономическая правда
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