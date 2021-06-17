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ФРС США почне підвищувати ставку в 2023 році

Четвер, 17 червня 2021, 10:15
Голова ФРС Джером Павелл
Голова ФРС Джером Павелл

16 червня Федеральна резервна система США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком.

Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва.

У комітеті з операцій на відкритому ринку вважають, що буде доцільно підтримувати даний діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, що відповідають оцінкам максимальної зайнятості, а зростання інфляції – цільових 2%.

Разом з тим всі 18 членів комітету прогнозують базову процентну ставку в 2021 році на рівні 0-0,25% та її підвищення в 2023 році.

За оцінками регулятора, до 2022 року включно ставка в середньому становитиме 0,1%, в 2023 році – 0,6%. У довгостроковій перспективі ФРС США очікує ставку в районі 2,5% річних.

Наступне засідання ФРС США пройде 27-28 липня.

Економічна правда

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ФРС США ставка інфляція зайнятість

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