ФРС США почне підвищувати ставку в 2023 році
16 червня Федеральна резервна система США зберегла базову відсоткову ставку на рівні 0-0,25%, як і очікувалося ринком.
Про це йдеться в повідомленні фінансового регулятора за підсумками засідання його керівництва.
У комітеті з операцій на відкритому ринку вважають, що буде доцільно підтримувати даний діапазон до тих пір, поки умови на ринку праці не досягнуть рівнів, що відповідають оцінкам максимальної зайнятості, а зростання інфляції – цільових 2%.
Разом з тим всі 18 членів комітету прогнозують базову процентну ставку в 2021 році на рівні 0-0,25% та її підвищення в 2023 році.
За оцінками регулятора, до 2022 року включно ставка в середньому становитиме 0,1%, в 2023 році – 0,6%. У довгостроковій перспективі ФРС США очікує ставку в районі 2,5% річних.
Наступне засідання ФРС США пройде 27-28 липня.
Економічна правда
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