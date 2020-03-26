"Слуги Народу" передадуть держфінансування партії до Стабілізаційного фонду по коронавірусу

Партія "Слуга Народу" відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, натомість президентська партія направить всі кошти до Стабілізаційного фонду, направленого на подолання наслідків коронавірусу.

Про це заявив голова партії, перший заступник голови парламентської фракції "Слуга Народу" Олександр Корнієнко.

"Ми просимо перенаправити всю суму бюджетного фінансування діяльності партії до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів, та спрямувати ці гроші на потреби українських медиків, які борються сьогодні з пандемією коронавірусу", – сказав очільник партії.

"Слуга Народу" також закликає всі парламентські партії, які за законом мають фінансування з бюджету, вчинити так само. Адже загальна сума, що спрямовується законом на діяльність партій, становить 212,6 млн грн.

Нагадуємо:

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету , які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Економічна правда