"Слуги народа" передадут госфинансирование партии в Стабилизационный фонд по коронавирусу

Партия "Слуга народа" отказывается от государственного финансирования деятельности партии на 2020 год, президентская партия направит все средства в Стабилизационный фонд, направленный на преодоление последствий коронавируса.

Об этом заявил глава партии, первый заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Мы просим перенаправить всю сумму бюджетного финансирования деятельности партии в Стабилизационный фонд, создаваемый Кабинетом министров, и направить эти деньги на нужды украинских медиков, которые борются сегодня с пандемией коронавируса", - сказал глава партии.

"Слуги народа" также призывает все парламентские партии, которые по закону имеют финансирование из бюджета, поступить так же.

Ведь общая сумма, направляемая законом на деятельность партий, составляет 212,6 млн грн.

Напомним:

По планам правительства расходы государственного бюджета на 2020-й год могут увеличиться на 86 миллиардов гривень до 1270,3 млрд грн, сокращения коснутся ряда министерств, также Кабмин хочет создать Стабилизационный фонд с капиталом 124 миллиарда гривень направленный на преодоление последствий коронавируса.

Как сообщил нардеп Алексей Гончаренко, Кабинет министров направил руководству Верховной Рады предложения об изменениях в государственный бюджет, которые могут увеличить дефицит на 202 миллиарда гривень и отсрочат местные выборы в октябре.

Представители всех депутатских фракций и групп Верховной Рады раскритиковали предложенные Кабинетом министров изменения в Бюджетный кодекс, государственный бюджет и создание стабилизационного фонда.

Экономическая правда