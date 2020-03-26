Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Про це заявив заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Була нарада, на ній розглядалися виключно питання, які пропонував винести Кабінет міністрів. Зокрема, це створення стабілізаційного фонду в бюджеті, зміни до Бюджетного кодексу та зміни до державного бюджету.

Всі фракції та групи виступили з критикою цих змін і дійшли спільної думки, що без узгодження з парламентом ці зміни в тому вигляді, в якому їх запропонував уряд, прийнято не буде", - сказав Железняк у четвер.

Представник "Голосу" наголосив, що показники, запропоновані урядом, не є реалістичними, а скорочення низки статей видатків місцевих бюджетів і видатків на освіту та медицину в таких умовах просто неможливі.

Заступник голови фракції також зазначив, що низка положень запропонованого законопроекту ніяк не стосується заходів із протидії епідемії коронавірусу.

"У результаті спікером парламенту запропонував та прем'єр-міністр підтримав створення Антикризового штабу під керівництвом Шмигаля, до якого ввійдуть представники всіх фракцій і груп, які напрацюють спільно з фахівцями ці зміни й потім винесуть їх на розгляд Верховної Ради", - додав нардеп.

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