Як Кабмін пропонує Раді "порізати" фінансування міністерств: список

За планами уряду видатки державного бюджету на 2020-й рік можуть збільшитися на 86 мільярдів гривень до 1270,3 млрд грн, скорочення торкнуться низки міністерств, також Кабмін хоче створити Стабілізаційний фонд із капіталом 124 мільярда гривень направлений на подолання наслідків коронавірусу.

Про це повідомляється у розрахунках щодо видаткової частини держбюджету, які опинились в розпорядженні ЕП.

Скільки втратять відомства?

Міністерство економіки та сільського господарства - скорочення витрат на 5,7 млрд грн (з 18 млрд грн до 12,3 млрд грн) за рахунок видатків на підтримку с/г виробників, створення фонду національного багатства, фонду часткового гарантування кредитів та інших програм. На підтримку АПК передбачалось 4 мільярда гривень, проте у планах Кабміну припинити підтримку на 2020-й рік.

Міністерство освіти і науки - скорочення із 131,6 млрд грн до 124,6 млрд грн, в тому числі за рахунок субвенцій на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" та соціальний захист окремих категорій педагогів, а також видатків на президентський освітній фонд та фонд розвитку закладів освіти. Деякі інші видатки.

Міністерство охорони здоров’я - скорочуються незначно із 115,9 млрд грн до 115,5 млрд грн. Видатки на Національну службу здоров’я планується залишити на поточному рівні 72 млрд грн.

Мінсоцполітики - збільшуються видатки з 294 млрд грн до 302 млрд грн. Майже на 20 млрд грн збільшується дотація Пенсійному фонду. Скорочуються видатки на виплату пільг і субсидій.

Мінкультури молоді та спорту - скорочення близько на 7 мільярдів. З них найбільші:

на 940 млн видатки, пов’язані із підготовкою та участю спортсменів у спортивних заходах всеукраїнського та міжнародного рівня

на 750 млн фінансування Суспільної телерадіокомпанії

на 750 млн підтримка кінематографу

на 623 мільйона кошти на надання грантів від Українського культурного фонду

на 500 млн запланованих на будівництво музеїв Голодомору і Революції Гідності

Міністерство розвитку громад і територій - значне скорочення із 15,4 млрд грн до приблизно 2 млрд грн. Скорочення в основному за рахунок видатків регіонального розвитку.

Укравтодор - скорочення видатків із 76,5 млрд грн до 57,7 млрд грн.

Міністерство фінансів - масштабне збільшення із 187,6 млрд грн до 314 млрд грн. Головна новація - створення "антивірусного" Стабілізаційного фонду розміром у 124 млрд грн. Видатки на обслуговування державного боргу зростають на 3,3 млрд грн.

В цілому, по багатьох міністерствах має місце перерозподіл/скорочення на 100-200 млн грн.

Нагадуємо:

Кабмін направив керівництву ВР пропозиції щодо змін видаткової частини Держбюджету-2020, які, зокрема, містять скорочення видатків на проведення земельної реформи на 25 млн грн та скасування підтримки сільгоспвиробників у розмірі 4 млрд грн.

Як повідомляв нардеп Олексій Гончаренко, Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету , які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори в жовтні.

Представники всіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради розкритикували запропоновані Кабінетом міністрів зміни до бюджетного кодексу, державного бюджету і створення стабілізаційного фонду.

Галина Калачова, ЕП