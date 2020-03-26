Уряд пропонує Раді зміни в держбюджет, які збільшать дефіцит на 200 мільярдів та відтермінують місцеві вибори — нардеп

Кабінет міністрів направив керівництву Верховної Ради пропозиції про зміни до державного бюджету, які можуть збільшити дефіцит на 202 мільярди гривень і відтермінувати місцеві вибори у жовтні.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції ЄС Олексій Гончаренко.

За його словами Кабмін пропонує зменшити доходи держбюджету на 115 млрд грн і збільшити витрати на 96 млрд грн

"Для покриття дефіциту (пропонується - ред.) збільшити внутрішні запозичення на 147 млрд грн (швидше за все йдеться про приховану емісію) і зовнішні на 131 млрд грн", - пише нардеп.

Також повідомляється, що уряд пропонує створити Стабілізаційний фонд у розмірі 124 млрд грн, який буде розподілятися Кабміном "практично в ручному режимі".

Гончаренко пише, що Кабмін відмовляється від "програм розвитку освіти (включаючи програму Нова українська школа), регіонального розвитку (ДФРР, субвенція ОТГ на інфраструктуру, соцеконом), підтримки сільгоспвиробників".

Також пропонується зменшити фінансування дорожніх робіт майже на 8 млрд грн і скасувати підтримку національного кінематографа, театрів, Українського інституту книги.

Також, за його словами, урізаються видатки на спорт, включаючи осіб з інвалідністю

"І, як вишенька на торті, (пропонується - ред.) обнулити фінансування місцевих виборів-2020. Ми що - скасовуємо місцеві вибори, які повинні пройти 25 жовтня цього року?", - пише Гончаренко.

Нагадуємо:

Зранку 26-го березня голови фракцій зібралися з членами Кабінету міністрів у Верховній Раді й обговорюють позачергове засідання парламенту.

За даними УП, Кабмін наполягає, що треба ухвалити закони про ринок землі й щодо банків, бо є загроза дефолту й підтримка Міжнародного валютного фонду необхідна.

Економічна правда