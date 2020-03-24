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Хакери атакують ВООЗ, поки безуспішно — Reuters

Вівторок, 24 березня 2020, 16:35
 

Елітні хакери збільшили кількість атак на Всесвітню організацію охорони здоров'я - поки їхні спроби не увінчалися успіхом.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора з інформаційної безпеки ВООЗ Флавіо Аггіо.

"Вперше про атаки на ВООЗ стало відомо у середині березня. Першою такою спробою був сайт, який повторював внутрішню поштову систему організації. Співробітники ВООЗ, які відкрили його, могли передати свої логіни і паролі зловмисникам.

У ролі виконавців хакерських атак підозрюється група DarkHotel, яка діє з 2007 року, проте доказів їх зв'язку поки немає.

"Кількість атак зросла вдвічі - до близько 2 тисяч на день. Я такого ще ніколи не бачив", - сказав Аггіо.

Економічна правда

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хакери

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