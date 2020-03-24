Хакери атакують ВООЗ, поки безуспішно — Reuters
Елітні хакери збільшили кількість атак на Всесвітню організацію охорони здоров'я - поки їхні спроби не увінчалися успіхом.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора з інформаційної безпеки ВООЗ Флавіо Аггіо.
"Вперше про атаки на ВООЗ стало відомо у середині березня. Першою такою спробою був сайт, який повторював внутрішню поштову систему організації. Співробітники ВООЗ, які відкрили його, могли передати свої логіни і паролі зловмисникам.
У ролі виконавців хакерських атак підозрюється група DarkHotel, яка діє з 2007 року, проте доказів їх зв'язку поки немає.
"Кількість атак зросла вдвічі - до близько 2 тисяч на день. Я такого ще ніколи не бачив", - сказав Аггіо.
Економічна правда
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