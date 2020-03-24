Хакеры атакуют ВОЗ, пока безуспешно — Reuters

Элитные хакеры увеличили количество атак на Всемирную организацию здравоохранения - пока их попытки не увенчались успехом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аггио.

"Впервые об атаках на ВОЗ стало известно в середине марта. Первой такой попыткой был сайт, который повторял внутреннюю почтовую систему организации. Сотрудники ВОЗ, которые открыли его, могли передать свои логины и пароли злоумышленникам.

В качестве исполнителей хакерских атак подозревается группа DarkHotel, которая действует с 2007 года, однако доказательств их связи пока нет.

"Количество атак возросло вдвое - до около 2 тысяч в день. Я такого еще никогда не видел", - сказал Аггио.

Экономическая правда