Все разделы
Укр / Рус

Хакеры атакуют ВОЗ, пока безуспешно — Reuters

Вторник, 24 марта 2020, 16:35
 

Элитные хакеры увеличили количество атак на Всемирную организацию здравоохранения - пока их попытки не увенчались успехом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора по информационной безопасности ВОЗ Флавио Аггио.

"Впервые об атаках на ВОЗ стало известно в середине марта. Первой такой попыткой был сайт, который повторял внутреннюю почтовую систему организации. Сотрудники ВОЗ, которые открыли его, могли передать свои логины и пароли злоумышленникам.

В качестве исполнителей хакерских атак подозревается группа DarkHotel, которая действует с 2007 года, однако доказательств их связи пока нет.

"Количество атак возросло вдвое - до около 2 тысяч в день. Я такого еще никогда не видел", - сказал Аггио.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

хакеры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Украина получит от США 38 миллионов долларов на киберзащиту 5 марта 2020, 10:05
РФ использует Украину для испытаний кибератак – исследование 6 февраля 2020, 10:45
Хакер украл с банковских карт украинцев более 1 миллиона – киберполиция 23 декабря 2019, 19:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!