Україна може отримати майже 60 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом
Всесвітня організація охорони здоров'я, ЮНІСЕФ, Програма розвитку ООН та МОЗ розробляють для України два плани допомоги у боротьбі з коронавірусом із бюджетом близько 58 мільйонів доларів.
Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця в інтерв'ю Укрінформу
"Фактично, зараз усі держави орієнтуються на рекомендації ВООЗ, яка говорить, що для стримування коронавірусу потрібно: а) обмінюватися інформацією; б) нарощувати об’єми тестування інфікованих для розуміння загальної епідеміологічної ситуації; в) ізолювати тих, з ким контактував хворий; г) об’єднати зусилля держави і населення, оскільки це проблема має вже не тільки медичний характер, але й соціально-економічний" - зазначив Кислиця.
Якщо йдеться про конкретну підтримку, то зараз спільно з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН та МОЗ для України розробляється два плани допомоги з бюджетом близько 38 млн дол та 20 млн дол.
Перший план передбачає допомогу у закупівлі ліків і обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні. Другий план буде спрямований на підтримку українців, які проживають на сході країни.
За словами постпреда, на початку року ООН затвердила План гуманітарного реагування для України у розмірі близько 162 млн доларів.
Кислиця зазначив, що влада планує залучити ще 20 млн доларів на боротьбу з поширенням Covid-19.
Нагадуємо:
Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.
Бізнесмен Андрій Ставніцер заявив, що на зустрічі президента Володимира Зеленського з бізнесом домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами в умовах боротьби з коронавірусом.
19 березня в НБУ повідомили, що результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.
Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.
На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.
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