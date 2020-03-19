Результати перемовин з МВФ про допомогу щодо коронавірусу будуть найближчими тижнями — НБУ

Результати перемовин Національного банку та Міжнародного валютного фонду щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги стануть відомі у найближчі тижні.

Про це повідомив голова Нацбанку на зустрічі з 50 банками України.

"Ми перебуваємо у безперервній співпраці з усіма органами державної влади та закордонними колегами. Маємо прямий контакт і з Європейським центральним банком.

З Міжнародним валютним фондом продовжуємо ще активніше вести перемовини щодо нової програми розширеного фінансування.

Також з МВФ консультуємось щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнами з низьким рівнем доходів та економік, які розвиваються та найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу.

Результати переговорів будуть найближчими тижнями", – наголосив голова НБУ.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати кредитний потенціал на 1 трильйон доларів для допомоги країнам в боротьбі з коронавірусів.

На засіданні Кабміну 16 березня профільному міністерству було доручено підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Також 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

17 березня Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

У деяких середовищах обговорюється можливість оголосити стихійний дефолт, тобто відмовитися платити за боргами держави.

Заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован заявив, що ніхто в МВФ не відмовляв Україні в кредиті - персонал Фонду щодня спілкується з НБУ і Кабмном та працює над програмою.

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Економічна правда