Украина может получить почти 60 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Программа развития ООН и Минздрава разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около 58 миллионов долларов.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью Укринформу

"Фактически, сейчас все государства ориентируются на рекомендации ВОЗ, которая говорит, что для сдерживания коронавируса нужно: а) обмениваться информацией б) наращивать объемы тестирования инфицированных для понимания общей эпидемиологической ситуации в) изолировать тех, с кем контактировал больной г) объединить усилия государства и населения, поскольку это проблема имеет уже не только медицинский характер, но и социально-экономический", - сообщил Кислица.

Если речь идет о конкретной поддержке, то сейчас совместно с ВОЗ, ЮНИСЕФ, ПРООН и Минздрава для Украины разрабатывается два плана помощи с бюджетом около 38 млн дол и 20 млн дол.

Первый план предусматривает помощь в закупке лекарств и оборудования, усиление координации на местах и ​​обеспечение профессионального анализа ситуации в стране. Второй план будет направлен на поддержку украинцев, проживающих на востоке страны.

По словам постпреда, в начале года ООН утвердила План гуманитарного реагирования для Украины в размере около 162 млн. долларов.

Кислица отметил, что власти планируют привлечь еще 20 млн долларов на борьбу с распространением Covid-19.

Напоминаем:

Правительство выделило из резервного фонда более 36 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом.

Бизнесмен Андрей Ставницер заявил, что на встрече президента Владимира Зеленского с бизнесом договорились создать отдельный фонд, из которого страна сможет обеспечивать больницы необходимыми средствами в условиях борьбы с коронавирусом.

Результаты переговоров Национального банка и Международного валютного фонда относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках преодоления коронавируса станут известны в ближайшие недели.

Международный валютный фонд готов мобилизовать кредитный потенциал на 1 триллион долларов для помощи странам в борьбе с коронавирусом

На заседании Кабмина 16 марта поручили профильному министерству подготовить письмо в Международный валютный фонд о предоставлении финансовой помощи для борьбы с коронавирусом.

Украинская правда