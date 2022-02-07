"Тисяча за вакцинацію": підлітки тепер можуть отримати виплати

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Підлітки віком від 14 років тепер можуть скористатися програмою "єПідтримка" - 7 лютого набула чинності відповідна постанова Кабміну.

Постанову про розширення програми "єПідтримка" уряд схвалив на засіданні 2 лютого.

Так, Кабінет міністрів підтримав розширення програми на підлітків віком 14-18 років. Вони зможуть, крім стандартних категорій (книги, спорт, внутрішні подорожі тощо) витратити свою тисячу гривень на освітні курси, шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Також уряд планує незабаром дозволити людям з інвалідністю І та ІІ груп купувати ліки – наразі така можливість є лише у пенсіонерів.

Нагадаємо:

Уряд розширив дію програми "єПідтримка" на підлітків віком 14-18 років.

Державний ПриватБанк почав оформлення спеціальних цифрових карток єПідтримка для українців від 14 років, які мають "зелений" COVID-сертифікат.

Українці, які зроблять бустерну, третю дозу щеплення від коронавірусу, отримають через портал "Дія" ще 500 гривень в рамках програми "є-підтримка".

Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю ЕП зауважив, що грошей на виплату 500 грн громадянам, які зроблять бустерну дозу вакцини від COVID-19, у бюджеті поки що не вистачає.

Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над розширенням програми "єПідтримка", щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

З 24 січня вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть використати 1000 гривеньза програмою єПідтримка на купівлю ліків, у тому числі онлайн.

Економічна правда