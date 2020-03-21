Уряд виділив з резервного фонду понад 36 мільйонів на боротьбу з коронавірусом

Уряд виділив кошти з резервного фонду державного бюджету на здійснення низки заходів щодо протидії поширенню захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Урядовий портал

Зокрема, Міністерству охорони здоров'я виділено 35,6 млн, Міністерству юстиції (Державній кримінально-виконавчій службі - ЕП) - 3,6 млн для забезпечення засобами індивідуального захисту працівників, задіяних у здійсненні протиепідемічних заходів.

Також Уряд виділив з резервного фонду держбюджету 639 тис Міністерству інфраструктури для відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням невідкладної евакуації громадян України та членів їх сімей із зони поширення коронавірусу в Італійській Республіці.

Нагадуємо:

Кабмін звільнив від сплати ввізного мита і ПДВ визначений перелік лікарських засобів, медичних виробів та обладнання, які необхідні для запобігання виникненню та поширенню COVID-19, закупівлі в умовах нагальності здійснюватимуться без проведення тендерів.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, зокрема, - щодо підтримки платників податків та щодо доступності лікарських засобів і медичних виробів.

Економічна та трудова кризи, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб - йдеться у новому прогнозі Міжнародної організації праці.

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