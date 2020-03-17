Новини 17 березня: новий міністр економіки, пільги для бізнесу, перенесення земельної реформи

Про нового міністра економіки. Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

Про пільги для бізнесу. Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Про НБУ та готівку. Національний банк спільно з українськими банками налагоджують альтернативну систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну.

Про валюту. За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.



Про земельну реформу. Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги щодо подолання наслідків коронавірусу.

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Дефолт не врятує, а доб'є українську економіку

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