Рада перенесла голосування "по землі" — чекають гарантій по траншу від МВФ — джерело 

Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє джерело ЕП із фракції "Слуга народа".

"Сказали, що будемо голосувати коли МВФ буде точно підтверджено, що дадуть гроші", - повідомляє співрозмовник.

За його словами, у такому випадку слід очікувати, що голосування відбудеться не раніше квітня.

Нагадаємо, станом на 5 лютого парламент розглянув 3017 правок з 4018 . Найбільшу кількість правок – 3102 – внесли депутати від ОПЗЖ.

З 17-го березня Верховна Рада мала продовжити розгляд "земельних правок" у сесійний залі.

Новий уряд України поінформував МВФ про бажання продовжувати тісну співпрацю з Фондом та просувати реформи для більш стійкого зростання.

У понеділок, 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.

Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.

Також на засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.

Читайте також: "Земельний марафон", підкилимні перемовини та дефіцит Богдана: як Рада ухвалює ринок землі

Економічна правда









