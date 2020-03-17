Рада перенесла голосування "по землі" — чекають гарантій по траншу від МВФ — джерело
Верховна Рада перенесла голосування за земельну реформу, очікуючи на підтвердження домовленостей з МВФ про отримання фінансової допомоги.
Про це повідомляє джерело ЕП із фракції "Слуга народа".
"Сказали, що будемо голосувати коли МВФ буде точно підтверджено, що дадуть гроші", - повідомляє співрозмовник.
За його словами, у такому випадку слід очікувати, що голосування відбудеться не раніше квітня.
Нагадаємо, станом на 5 лютого парламент розглянув 3017 правок з 4018 . Найбільшу кількість правок – 3102 – внесли депутати від ОПЗЖ.
З 17-го березня Верховна Рада мала продовжити розгляд "земельних правок" у сесійний залі.
Новий уряд України поінформував МВФ про бажання продовжувати тісну співпрацю з Фондом та просувати реформи для більш стійкого зростання.
У понеділок, 16 березня президент Володимир Зеленський запросив до себе на Банкову парламентську фракцію "Слуга народу" для проведення засідання щодо відкриття ринку землі.
Для угоди з Міжнародним валютним фондів про нову програму макрофінансової допомоги на 5,5 мільярда доларів залишилося виконати два prior actions: прийняття закону про ринок землі і проект закону 2571 про екс-власників збанкрутілих банки. В уряді очікують, що на це піде 1-2 тижні.
Також на засіданні Кабміну 16 березня доручили профільному міністерству підготувати підготувати лист до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги для боротьби із коронавірусом.
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Економічна правда
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