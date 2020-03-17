Скасування ЄСВ для ФОПів і "відстрочки": Рада ухвалила закон про підтримку бізнесу

Верховна Рада прийняла у цілому законопроєкт №3220 щодо підтримки підприємців у період карантину через коронавірус.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Законопроєкт підтримали 359 нардепів.

З 1 березня по 30 квітня передбачається:

звільнити від сплати ЄСВ всіх ФОПів та тих, хто займається незалежною професійною діяльністю; тимчасово скасувати штрафи та пеню за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ, а також несвоєчасне подання звітності по ЄСВ; скасувати податок на комерційну нерухомість та землю.

З 1 березня по 31 травня бізнес звільняється від основних штрафів та пені за порушення податкового законодавства. Ця норма не буде стосуватися порушень по сплаті ПДВ, акцизів та ренти.

На 3 місяці буде відтерміновано обов’язкове введення РРО для всіх категорій "спрощенців". До 31 травня пропонують запровадити тимчасовий мораторій на нові документальні та фактичні податкові перевірки та продовження початих.

Крім того, передбачається кілька пільг для громадян:

пропонується звільнити від штрафів та пені за прострочення виплат за споживчими кредитами з 1 березня по 30 квітня; запровадити допомогу для тих, хто захворів на коронавірус чи знаходиться на самоізоляції.

Економічна правда