Рада призначила Петрашка міністром економіки: що про нього відомо
Верховна Рада проголосувала за призначення на посаду міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.
За відповідне рішення проголосували 243 нардепи.
Призначення Петрашка підтримали 217 депутатів від "Слуги народу", 7 - від групи "За майбутнє", 13 - від групи "Довіра" та 6 позафракційних. Фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" та ОПЗЖ не підтримали кандидатуру Петрашка.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Петрашко має більше двадцяти років досвіду в сфері економіки менеджменту та має широкі міжнародні зв’язки.
"Сьогодні вважаю його одним з кращих економістів України, який дійсно зможе допомогти нам рухатись вперед і, втому числі, напередодні економічної кризи", - сказав Шмигаль.
"Україна і світ зараз входять в дуже складну економічну ситуацію, викликану, зокрема, таким фактором як коронавірус", - підкреслив Петрашко.
Він спрогнозував, що перші результати кризи стануть відчутні через три-шість місяців і, в першу чергу, постраждає виробництво.
Петрашко розповів про два пріоритетні завдання в економіці України: "підтримати і збалансувати українського виробника в ситуації, коли ринки будуть закриватися, ринки Євросоюзу будуть вводити протекціоністські та інші заборони, щоб зберегти виробництво, робочі місця, заробітну плату" і "створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні відчував себе добре".
Що відомо про Ігоря Петрашка?
Ігорю Петрашко 44 роки, він у 1996 році закінчив "Львівську політехніку" (бакалавр бізнес-адміністрування), у 1997 році у цьому ж виші отримав кваліфікацію спеціаліста інженера-економіста.
У 2001 році отримав диплом магістра бізнес-адміністрування університету Вандербільт (США).
У червні-грудні 2001 року працював на посаді консультанта у компанії Enron Energy Services (США).
Із січня 2002 по березень 2004 року працював на посаді консультанта у компанії Globalspec (США).
З 2004 по 2007 роки працював у компанії "Ернст енд Янг" (У Києві та Москві).
У 2007-2013 роках - працював в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна", де очолював інвестиційно-банківське управління і був керуючим директором, а потім став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії".
З 2013 року Петрашко працює в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
Як відомо, Бахматюк також володів двома банками — "ВіЕйБі" та "Фінансовою ініцітативою". Обидва були визнані неплатоспроможними: перший — 20 листопада 2014 року, другий — 23 червня 2015 року.
Нацбанк підрахував, що в бізнесмена утворився борг — близько 38 млрд грн. З них 10,9 млрд — борг банків перед НБУ за отримане рефінансування ("ВіЕйБі банк" — 3,13 млрд грн, "Фінансова ініціатива" — 7,72 млрд грн).
Наразі Олег Бахматюк оголошений в розшук Національним антикорупційним бюро. Він повідомив, що знаходиться у справах за кордоном.
13 листопада НАБУ повідомило власнику VAB Банку Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву про підозру у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком.
Бахматюка підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ст.191 ч.5) та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3).
Читайте детальніше: Справа Бахматюка. Чому НАБУ затримало ексзаступника Гонтаревої та банкірів бізнесмена
Петрашко також претендував на посаду глави ДФС, але програв конкурс вже екс-главі ДФС Роману Насірову.
Економічна правда
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