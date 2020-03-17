"Просто почекайте": НБУ налагоджує доставку готівкової валюти

Національний банк спільно з українськими банками налагоджують альтернативну систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова в ході онлайн-прес-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Є деякі складності з готівковим доларом, але це пов'язано лише з тим, що готівкову іноземну валюту в банківський сектор до заходів, пов'язаних з карантином, завозили літаками з-за кордону (...)

Ми зараз разом з банками працюємо над тим, щоб це питання вирішити, налагодити іншу систему доставки готівкової іноземної валюти в Україну. Тому, знову-таки, не панікуйте - просто почекайте", - сказала вона.

Рожкова зазначила, що, незважаючи на достатній обсяг готівкової гривні, регулятор рекомендує населенню перейти на безготівкову оплату.

"Ми проводимо дуже багато заходів по знезараженню готівки сьогодні (...), але ви повинні розуміти, що найбільш безпечним в даній ситуації є безготівковий спосіб оплати", - резюмувала перший заступник голови НБУ.

Нагадуємо:

За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.

Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

16 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,22 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

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Економічна правда