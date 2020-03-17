У НБУ розповіли, скільки валюти викупило населення за останній тиждень

За 5 робочих днів загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів: більша частина була викуплена українськими компаніями, населення викупило 300 мільйонів доларів валюти, нерезиденти - 8 мільйонів.

Про це повідомив заступник голови Національного банку Олег Чурій на брифінгу для преси.

"Експортери починають підтримувати повернення іноземної валюти і її продаж, імпортери намагаються більше купити валюти. Реагує активно населення.

Якщо дивитися з початку минулого тижні і з понеділка, загальний попит склав 2,1 мільярда доларів, з яких населення купило 300 мільйонів доларів, нерезиденти купили всього 8 мільйонів доларів, це навіть не 1% від загальної суми.

Більшість валюти була викуплена українськими компаніями, які купувалю цю валюту для оплати по імпортним контрактам, а також по платежів за борговими зобов’язаннями", - відмічає він.

"Нацбанк продає валюти стільки скільки потрібно, у нас на кінець дня не залишається незадоволених заявків клієнтів на купівлю валюти. На міжбанківському ринку ми не бачимо панічних настроїв, всі заявки на купівлю валюти задовольняються", - підкреслив він.

Нагадуємо:

З початку року Нацбанк витратив на підтримку гривні до 1 мільярда доларів, резерви перевищують 25 млрд доларів та достатні для згладжування коливань.

Національний банк продовжував проводити інтервенції з продажу валюти для згладжування надмірних коливань. З цією метою 16 березня було продано 238 млн дол.

Зазначимо, що на 10 березня офіційний курс гривні до долара становив 24,92 гривні.

16 березня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 – 26,22 гривні за долар.

16 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,72 гривні за долар.

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Економічна правда



