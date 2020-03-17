Новости 17 марта: новый министр экономики, льготы для бизнеса, перенос земельной реформы

О новом министре. Верховная Рада проголосовала за назначение на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

О льготах для бизнеса. Верховная Рада приняла в целом законопроект №3220 о поддержке предпринимателей в период карантина из-за коронавируса.

О НБУ и наличке. Национальный банк совместно с украинскими банками налаживают альтернативную систему доставки наличной иностранной валюты в Украину.

О валюте. За 5 рабочих дней общий спрос на валюту составил 2,1 миллиарда долларов: большая часть была выкуплена украинскими компаниями, население выкупило 300 миллионов долларов валюты, нерезиденты - 8 миллионов.



О земельной реформе. Верховная Рада перенесла голосование по земельной реформе, ожидая подтверждения договоренностей с МВФ о получении финансовой помощи по поводу преодоления последствий коронавируса.

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