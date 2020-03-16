Мінцифра частково переходить на дистанційну роботу

Міністерство цифрової трансформації України переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

"В Україні 11 березня Кабмін ухвалив рішення про введення трьохтижневого карантину по всій території країни. Зокрема, у рекомендаціях йдеться про надання можливості працювати дистанційно.

На власному прикладі, Міністерство цифрової трансформації частково переходить на дистанційну роботу. Для нашої команди – це взагалі не проблема, оскільки з перших днів міністерство працює, використовуючи сучасні технології", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Економічна правда