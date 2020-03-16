Всі розділи
Укр / Рус

Мінцифра частково переходить на дистанційну роботу

Понеділок, 16 березня 2020, 13:28
 

Міністерство цифрової трансформації України переводить частину своїх працівників на дистанційну роботу для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє прес-служба Мінцифри у Facebook.

"В Україні 11 березня Кабмін ухвалив рішення про введення трьохтижневого карантину по всій території країни. Зокрема, у рекомендаціях йдеться про надання можливості працювати дистанційно.

На власному прикладі, Міністерство цифрової трансформації частково переходить на дистанційну роботу. Для нашої команди – це взагалі не проблема, оскільки з перших днів міністерство працює, використовуючи сучасні технології", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінцифри

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінцифри показало "вшитий" корупційний скрипт ДАБІ 13 березня 2020, 12:29
Мінцифра і Data Group підписали меморандум про співпрацю 10 березня 2020, 13:30
Реєстрація ФОП у додатку "Дія": 12 полів заповнення замість 58 6 березня 2020, 10:02
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!