Понад 7 тисяч держзакладів надаватимуть сервіс за новими стандартами – Мінцифри
Мінцифра затвердила наказ, який запроваджує єдині стандарти якості державного сервісу - відтепер понад 7 тисяч держорганів, що надають послуги українцям, відповідатимуть новим вимогам.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Зазначається, що нові вимоги забезпечать високий рівень сервісу та рівні умови для всіх груп населення.
"Наказ дозволить практично реалізувати сучасний клієнтоорієнтований підхід у державних установах та наблизити рівень сервісу до європейських та світових стандартів і практик надання держпослуг.
Крім цього, це спростить роботу працівників ЦНАП та інших фронт-офісів, що надають адмінпослуги. Адже у них з’явиться чіткий порядок дій у типових ситуаціях та варіанти реагування у нетипових ситуаціях", - заявила заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
З’явилися нові вимоги:
- якісно та без дискримінації надавати послуги всім, хто звертається, в тому числі людям з інвалідністю, бабусям та дідусям, іноземцям та представникам національних меншин;
- уникати та запобігати виникненню конфліктів із відвідувачами;
- позитивно мислити у проблемних ситуаціях та фокусуватися на можливостях та розв’язанні проблеми, а не на обмеженнях;
- щоденно збирати та реагувати на відгуки відвідувачів, а також враховувати зауваження для поліпшення сервісу;
- підтверджувати отримання е-листів і зазначати ПІБ та контакт працівника, що опрацьовує їх, якщо послуга надається електронною поштою;
- відповідати впродовж 5 хвилин під час спілкування в онлайн-чаті. Якщо відповідь потребує більше часу, людину треба попередити впродовж 1 хвилини.
Розширилися наявні вимоги:
- безбар’єрно надавати сервіс різним групам населення. Наприклад, надавати інформацію жестовою мовою або використовувати онлайн-перекладач для спілкування з іноземцями;
- адаптувати простори очікування та обслуговування для людей з інвалідністю, відвідувачів з дітьми та людей будь-якого зросту, а також допомагати їм під час візиту.
Т"акож держоргани мають бути безбар’єрними для людей з інвалідністю. Наприклад, документи мають надаватися на прохання відвідувачів збільшеним шрифтом або шрифтом Брайля, а інформація - жестовою мовою", - додали у відомстві.
"Наявні найпоширеніші вимоги стали обов’язковими для всіх держорганів, що надають послуги українцям. Зокрема, шанобливо і тактовно спілкуватися з відвідувачами будь-якого віку та соціального статусу, використовувати техніку активного слухання, дотримуватися ділового дрескоду і вимог законодавства", - йдеться у повідомленні.
Нові стандарти обов'язкові для ЦНАП, сервісних центрів МВС, державних міграційних служб та всіх держорганів, що надають адмінпослуги українцям.
Економічна правда
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