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Минцифра частично переходит на дистанционную работу

Понедельник, 16 марта 2020, 13:28
 

Министерство цифровой трансформации Украины переводит часть своих работников на дистанционную работу для предотвращения распространению коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

"В Украине 11 марта Кабмин принял решение о введении трехнедельного карантина по всей территории страны. В частности, в рекомендациях говорится о предоставлении возможности работать дистанционно.

На собственном примере, Министерство цифровой трансформации частично переходит на дистанционную работу. Для нашей команды - это вообще не проблема, поскольку с первых дней министерство работает, используя современные технологии", - говорится в сообщении.

Напомним:

Столичные власти усиливают ограничительные меры, чтобы обезопасить жителей и предотвратить ситуацию с возможным распространением коронавируса в Киеве и Украине.

Экономическая правда

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Минцифра

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