У Мінцифри змінили умови для е-підпису: тепер не треба крутити головою

фото: мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації змінили процедуру створення електронного "Дія.Підпис", який потрібен для генерування COVID-сертифікатів, зокрема, прибравши потребу в рухах головою.

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "Показуємо оновлений Дія.Підпис! Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ.

Наприклад, я підписав обличчям документ про оренду квартири в Дії й надіслав документ орендавцеві".

Деталі: Міністр нагадав, що "Дія.Підпис" більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.

За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

Передісторія:

Спершу при запуску цифрових COVID-сертифікатів у "Дії" потрібно було згенерувати електронний підпис "Дія.Підпис". Тоді нейромережа перевіряла подібність людини до фото в документах через оберти головою. Однак у листопаді в Мінцифри прибрали вимогу наявності е-підпису для створення сертифікату, а відтак не потрібно було крутити головою для створення сертифікатів про вакцинацію.

На початку січня в "Дії" запустили функцію, яка сповіщає людину щоразу, як хтось перевіряв її кредитну історію в реєстрах або намагається оформити кредитний договір на її ім’я.

Наприкінці грудня цифрові водійські права, техпаспорт автівки та студентський квиток у додатку "Дія" прирівняли до паперових.

Українська правда