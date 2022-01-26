Мінцифри починає тестування зміни прописки в "Дії"

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Міністерство цифрової трансформації запускає в "Дії" бета-тестування нової функції, за допомогою якої в онлайн-форматі можна буде змінити місце реєстрації.

Про це повідомив у Facebook міністр Михайло Федоров.

"Збираємо охочих на бета-тест декларування місця проживання в застосунку Дія. Нарешті найпопулярніша послуга серед українців стане доступною на всю країну онлайн за кілька кліків", - написав він.

"Більше жодних візитів до військкомату чи поїздок до ЦНАП - дуже часто туди, де живе ваша "прописка", а не ви", - запевнив він.

Міністр зауважив, що наразі послуга недоступна для жителів Дніпра, Чернівців, Миколаєва, Херсона, Запоріжжя.

Для участі у бета-тестуванні потрібно:

Податковий номер та один з е-паспортів в застосунку — ваш та власників житла;

Наявність Дія.Підпису у вас та власників житла

Право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості

Перевірити це та інформацію про співвласників можна тут: https://bit.ly/3qTgOwo

Заявник має бути старше 14 років.

Аби протестувати функцію, потрібно приєднатися за посиланням та заповнити анкету. Після цього на пошту надійде лист із подальшими інструкціями.

Нагадаємо:

5 листопада Верховна Рада ухвалила закон про реєстрацію місця проживання, яке можна буде змінити онлайн у порталі "Дія".

Уряд затвердив з доопрацюванням експериментальний проєкт, який дасть можливість здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "Дія".

Економічна правда