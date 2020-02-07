У Boeing 737 MAX виявили нові несправності

Спеціалісти компанії Boeing виявили новий дефект у програмному забезпеченні літаків 737 MAX.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Дефект пов'язаний із роботою датчика, який попереджає про несправну роботу системи балансування.

Представники Boeing відзначили, що проблема буде усунена до повторного введення літаків у експлуатацію.

Нагадаємо:

Державна авіаційна служба України заборонила польоти на літаках Boeing 737-8 MAX або Boeing 737-9 MAX над Україною, з неї чи до неї.

Американська компанія Boeing повністю перепише програмне забезпечення для літаків 737 MAX, заборонених для експлуатації після двох катастроф.

Українська правда