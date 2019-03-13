В Украине запретили эксплуатацию Boeing 737 Max

Государственная авиационная служба Украины запретила полеты на самолетах Boeing 737-8 MAX или Boeing 737-9 MAX над Украиной, из нее или в нее.

Об этом говорится в сообщении Госавиаслужбы.

После двух катастроф Boeing 737-8 MAX Европейское Агентство по безопасности полетов решило выдать Аварийную директиву летной годности и приостановить коммерческие транспортные перевозки двух указанных моделей самолета в пределах территории, указанной в положениях Соглашения о ЕС.

Решения по безопасности полетов № 2019-01 Госавиаслужбы полностью совпадает с мероприятиями EASA и других стран и считается временным.

Отмечается, что некоммерческая эксплуатация (например перегонные полеты) не входят в сферу действия этого

решения. Отдельные разрешения на выполнение полетов с территории Украины соглашаются с Госавиаслужбой.

Напомним:

2 марта Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Перед этим о запрете полетов этих самолетов объявила Великобритания, а позже Германия, Франции, Ирландия и еще ряд европейских стран.

США отказались останавливать эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

Напомним, 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

Экономическая правда