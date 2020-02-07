Негативні наслідки від зміцнення гривні будуть короткостроковими – НБУ

Негативні наслідки ревальвації гривні за послідовної макроекономічної політики Національного банку будуть переважно короткостроковими.

Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті НБУ за січень 2020 року.

"У 2019 році гривня суттєво зміцнилася як до долара США, так і до кошика валют основних торговельних партнерів. Ревальвація гривні за виключенням сезонних коливань та коротких післякризових епізодів корекції курсу у минулому є для України новим явищем", – йдеться у звіті.

На думку Нацбанку, досвід інших країн, які знизили інфляцію після запровадження режиму інфляційного таргетування та проходили період зміцнення своїх валют, свідчить, що "негативні наслідки ревальвації за послідовної макроекономічної політики, є переважно короткостроковими".

Водночас переваги від зміцнення національної валюти є довгостроковими та сприятливими для стійкого економічного зростання.

"З одного боку, зміцнення гривні стало основним чинником зниження інфляції до цільового рівня 5% ± 1 в.п. Саме стійка і низька інфляція є необхідною передумовою довгострокового зростання, адже закладає необхідне підґрунтя для бізнес-планування та нарощення заощаджень. З іншого боку, зміцнення гривні пояснює зниження доходів експортерів у гривневому еквіваленті та призвело до втрат доходів для бюджету.

Однак такі наслідки також не є однозначними. Посилення національної валюти забезпечило зменшення вартості імпортованої сировини та головне – інвестиційного імпорту, і це відбувалося без погіршення зовнішньоторговельної позиції України", — вважає регулятор.

"Покращилася й конкурентоздатність українських компаній у залученні робочої сили, що важливо з огляду на значні обсяги трудової міграції. Ревальвація гривні разом із виваженою фіскальною політикою була одним з чинників стрімкого зниження відношення державного боргу до ВВП. Це, у свою чергу, впливало на оцінку ризиків інвестування в українські активи з боку зовнішніх інвесторів, суверенні рейтинги країни.

Як наслідок, знизилася вартість обслуговування нового боргу та поліпшилася його валютна структура", – йдеться в звіті.

Нагадуємо:

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

За словами міністра розвитку економіки та сільського господарства Тимофія Милованова, якщо раніше падіння промисловості пояснювалося дією окремих факторів, то наразі падіння поглибилося – воно триває шостий місяць поспіль і охопило майже всі види промисловості.

На думку міністра, це свідчить про дію системних факторів, таких як нестача попиту, разом з негативним впливом зміцнення гривні на конкурентоспроможність вітчизняних виробників.

Офіційний курс гривні до долара за 2019 календарний рік підвищився на 16,9% з 27,69 гривні 1 січня 2019 року до 23,68 гривні 1 січня 2020 року.

Економічна правда