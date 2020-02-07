Негативные последствия от укрепления гривни будут краткосрочными – НБУ

Негативные последствия ревальвации гривни при последовательной макроэкономической политике Национального банка будут преимущественно краткосрочными.

Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

"В 2019 году гривня существенно укрепилась как к доллару США, так и к корзине валют основных торговых партнеров. Ревальвация гривни за исключением сезонных колебаний и коротких послекризисных эпизодов коррекции курса в прошлом для Украины является новым явлением", – говорится в отчете.

По мнению Нацбанка, опыт других стран, которые снизили инфляцию после введения режима инфляционного таргетирования и проходили период укрепления своих валют, свидетельствует, что "негативные последствия ревальвации при последовательной макроэкономической политике, являются преимущественно краткосрочными".

В то же время преимущества от укрепления национальной валюты являются долгосрочными и благоприятными для устойчивого экономического роста.

"С одной стороны, укрепление гривни стало основным фактором снижения инфляции до целевого уровня 5%±1 п.п. Именно устойчивая и низкая инфляция является необходимым условием долгосрочного роста, ведь закладывает необходимую основу для бизнес-планирования и наращивания сбережений. С другой стороны, укрепление гривни объясняет снижение доходов экспортеров в гривневом эквиваленте и привело к потерям доходов для бюджета.

Однако такие последствия также не являются однозначными. Усиление национальной валюты обеспечило уменьшение стоимости импортируемого сырья и главное – инвестиционного импорта, и это происходило без ухудшения внешнеторговой позиции Украины", – считает регулятор.

"Улучшилась и конкурентоспособность украинских компаний в привлечении рабочей силы, важно учитывая значительные объемы трудовой миграции. Ревальвация гривни вместе со взвешенной фискальной политикой была одним из факторов стремительного снижения соотношения государственного долга к ВВП. Это, в свою очередь, влияло на оценку рисков инвестирования в украинские активы со стороны внешних инвесторов, суверенные рейтинги страны.

Как следствие, снизилась стоимость обслуживания нового долга и улучшилась его валютная структура", – говорится в отчете.

Напоминаем:

В 2019 году промышленное производство в Украине уменьшилось на 1,8%.

По словам министра развития экономики и сельского хозяйства Тимофея Милованова, если ранее падение промышленности объяснялось действием отдельных факторов, то сейчас падение углубилось – оно продолжается шестой месяц подряд и охватило почти все виды промышленности.

По мнению министра, это свидетельствует о действии системных факторов, таких как нехватка спроса, вместе с негативным влиянием укрепления гривни на конкурентоспособность отечественных производителей.

Официальный курс гривни к доллару за 2019 календарный год повысился на 16,9% с 27,69 гривни 1 января 2019 года до 23,68 гривни 1 января 2020 года.

Экономическая правда